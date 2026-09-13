Демократы в случае победы на промежуточных выборах в США планируют начать серию расследований в отношении президента Дональда Трампа, его семьи и политики его администрации, пишет The Washington Post.

Представители Демократической партии сообщили изданию о планах провести «полномасштабные расследования» в связи с ростом состояния Трампа и его семьи во время его пребывания на посту президента, преследованием политических оппонентов и перестройкой федерального правительства.

По подсчетам демократов, за первый год второго президентского срока Трамп заработал $2,25 млрд за счет зарубежных сделок и криптовалюты.

В Белом доме в ответ на запрос WP о комментарии заявили, что «демократы не намерены улучшать жизнь американцев, вместо этого они безосновательно мешают президенту Трампу».

Промежуточные выборы в Конгресс США состоятся 3 ноября. На них будет переизбираться треть Сената и вся Палата представителей. Обе палаты американского законодательного органа сейчас находятся под контролем республиканцев.