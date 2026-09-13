В Нижнекамске после атаки украинских беспилотников на одном из предприятий промышленной зоны произошло возгорание, погибли два человека и еще 12 пострадали, сообщили власти Татарстана.

Атака произошла в ночь на 13 сентября. Местные жители сообщали о пролете беспилотников, после чего в городе были слышны взрывы и работа российских систем противовоздушной обороны. По данным издания Astra, один из беспилотников упал вблизи многоквартирного дома.

Пресс-служба главы Татарстана сообщила, что на одном из предприятий Нижнекамска ликвидируют возгорание после атаки БПЛА. Там также заявили о гибели двух человек в результате повреждения автомобиля и 12 пострадавших.

В Нижнекамске расположены крупные предприятия нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности, в том числе АО «ТАНЕКО», НПЗ АО «ТАИФ-НК» и ПАО «Нижнекамскнефтехим».

Комплекс нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов АО «ТАНЕКО» входит в число крупнейших НПЗ России. Его проектная мощность составляет более 16 млн тонн сырой нефти в год. Предприятие производит дизельное топливо, авиационный керосин и автомобильный бензин.

АО «ТАИФ-НК» способно ежегодно перерабатывать более 7 млн тонн нефти и газового конденсата и выпускает бензин, дизельное топливо и другие нефтепродукты.

ПАО «Нижнекамскнефтехим», входящее в нефтегазохимический холдинг «Сибур», является одним из крупнейших нефтехимических предприятий Европы.