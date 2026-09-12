12 сентября в Кяльбаджарском районе состоялся очередной Фестиваль мёда, организованный по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой.

В мероприятии приняли участие помощник президента Азербайджана — заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев, представитель президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков, специальный представитель президента Азербайджана в Кяльбаджарском районе Башир Гаджиев, министр сельского хозяйства Меджнун Мамедов, представители аккредитованного в Азербайджане дипломатического корпуса, ответственные лица государственных структур и местные жители.

На фестивале свою продукцию представили 34 пчеловода из различных регионов Азербайджана. Гости ознакомились с местными сортами мёда и другой продукцией пчеловодства.

Мероприятие завершилось концертной программой.