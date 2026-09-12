Помощник президента Азербайджана, заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев и посол Ирана в Азербайджане Моджтаба Демирчилу вместе выпили минеральную воду «Истису» во время визита в Кяльбаджар.

Гаджиев отметил, что традицию пить «Истису» заложили президенты Азербайджана и Ирана Ильхам Алиев и Масуд Пезешкиан.

«Иными словами, мы решили продолжить эту традицию и выпить «Истису» вместе с послом Ирана в Азербайджане Моджтабой Демирчилу. Мы также вместе подумаем над тем, как доставить воду «Истису» братскому иранскому народу. Уверены, что и они по достоинству оценят этот замечательный вкус», — сказал он.