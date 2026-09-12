Представители дипломатического корпуса, аккредитованного в Азербайджане, посетили завод по розливу минеральной воды «Истису» в Кяльбаджаре.

Гости ознакомились с деятельностью предприятия, его производственными мощностями и процессом розлива минеральной воды. Дипломатам также предоставили информацию о заводе и источниках Кяльбаджарского месторождения.

После 30-летнего перерыва завод «Истису» возобновил производство одноименной минеральной воды. Фундамент предприятия был заложен президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым 26 июня 2022 года, а строительные работы завершены в 2024 году.