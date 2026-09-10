Азербайджан и Украина обсудили расширение инвестиционного сотрудничества и создание условий для запуска новых совместных бизнес-проектов, сообщил посол Украины в Азербайджане Юрий Гусев по итогам встречи с руководителем Агентства поощрения экспорта и инвестиций Азербайджана (AZPROMO) Юсифом Абдуллаевым.

На встрече стороны рассмотрели перспективы развития экономических связей, активизации инвестиционного взаимодействия и расширения деловых контактов между представителями бизнеса двух стран.

«Отдельное внимание было уделено вопросам привлечения азербайджанских инвестиций в украинскую экономику, реализации совместных инвестиционных проектов, а также созданию благоприятных условий для запуска новых бизнес-инициатив», – отметил Гусев.

По его словам, одним из приоритетных направлений остается укрепление взаимодействия между украинскими и азербайджанскими инвесторами. В частности, речь идет о более активном представлении возможностей украинского рынка и участии азербайджанского бизнеса в восстановлении и развитии страны.

По итогам встречи стороны договорились продолжить совместную работу над развитием стратегического партнерства в инвестиционной и торгово-экономической сферах.