Двое граждан Азербайджана погибли в результате атаки беспилотников на судно в Черном море. Об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана.

Согласно информации, в результате удара по судну TEDY погибли граждане Азербайджана Аслан Алиев и Асим Гасымов. Еще двое — Имран Новрузов и Рауф Алиев — получили ранения и были доставлены в больницу города Черноморск.

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что координируют действия с дипломатическими представительствами и властями заинтересованных стран. Решаются вопросы возвращения пострадавших на родину и репатриации тел погибших.

МИД вновь призвал граждан Азербайджана воздерживаться от поездок и работы в районах боевых действий и нестабильной безопасности.