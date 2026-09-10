Двое азербайджанских моряков погибли в результате атак беспилотников на судно в Черном море. Об этом сообщает общественное объединение «Поддержка азербайджанских моряков».

Согласно информации, буксир TEDY, на борту которого находились четыре гражданина Азербайджана, подвергся атаке беспилотников вблизи порта Одесса.

Судно принадлежит компании Mert Marine Corporation и плавает под флагом Сомали. Помимо четырех граждан Азербайджана, на его борту находились трое граждан Турции, двое граждан Германии и один гражданин Украины.

После первой атаки поврежденный буксир направился в сторону порта Констанца, однако по пути подвергся еще двум ударам беспилотников.

В результате погибли азербайджанские моряки Аслан Алиев и Асим Гасымов. Еще двое граждан Азербайджана получили ожоги и были госпитализированы в Одессе.