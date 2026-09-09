Ассоциация футбольных федераций Азербайджана начала формировать базу данных об азербайджанских футболистах, проживающих за пределами страны, сообщили в пресс-службе АФФА.

Основная задача базы – отслеживать развитие футбольной карьеры игроков и выстраивать контакты с наиболее перспективными из них.

Отмечается, что в нее включат сведения об азербайджанских футболистах 2006–2015 годов рождения, преимущественно проживающих в европейских странах.

Департамент развития футбола предоставит информацию о возрасте игроков, стране проживания, клубе и лиге, в которых они выступают, а также о получении ими приглашений в региональные, областные, национальные или сборные команды.