В современном мире грань между фактами и мнениями не просто истончилась, её намеренно стирают, превращая субъективные суждения в непреложную истину и используя для этого всевозможные механизмы давления: от эмоционального заражения, экспертократии до эффекта повторения. И проворливее всех этими механизмами пользуются юристы, а именно адвокаты, которые одинаково мастерски способны обеспечить защиту не только несправедливо обвиненному лицу, но и серийному убийце, особо опасному преступнику, а в последнем случае даже без зазрения совести. Во-первых, потому что, согласно принципу справедливости, даже самый опасный преступник обладает правом на защиту. А во-вторых, потому что деньги не пахнут. Именно поэтому еще в глубокой древности зародилась ставшая крылатой фраза «в аду будет больше всего адвокатов».

Адвокат обязан защищать человека, даже если точно знает, что тот виновен, совершил ужасный поступок или лжет. В этом и состоит моральный парадокс профессии, который атрофировал у защитников чувство сострадания и абсолютной справедливости.

История правосудия знает немало примеров того, когда блестящая адвокатская игра приводила к потере судьями ориентиров и как следствие — к ошибочному вердикту. И кому как не адвокатам об этом знать? Ведь они работают на результат, а здесь, по их мнению, все средства хороши: главным образом для того, чтобы воздействовать на мнение окружающих, особенно на мнение тех, кто обладает авторитетом и способен повлиять на процесс.

Подмена понятий — это один из главных вызовов нашего времени. В эпоху информационного шума, когда стираются грани между фактами и интерпретациями, очень легко запутаться и поддаться эмоциям. А в контексте суда над жестокими преступниками подмена понятий происходит чаще всего. Люди склонны объединять фигуру адвоката и фигуру подзащитного, из-за чего возникают опасные когнитивные искажения: защита преступника подменяется на «защиту права человека», а соучастие – на «профессиональный долг». И далеко не каждый умеет разделять эти понятия.

А теперь перейдем к конкретике.

Очевидно, что Рубен Варданян — не обычный военный преступник, отбывающий наказание в бакинской тюрьме. И как оказалось, его защита так же сильна, как и велика тяжесть совершенных им преступлений. Совершенно верно, Варданян, отказавшись от защиты в Азербайджане, обратился за помощью к известным адвокатам и лоббистам, намереваясь таким образом, через них, повлиять на вердикт Бакинского военного суда. И для этого семья олигарха не жалеет средств. Как известно, в России Рубен Варданян занимался инвестиционно-банковской деятельностью и управлением активами. Входил в число богатейших людей страны.

Благодаря деньгам Варданяна сегодня его окружением выстроена целая лоббистская сеть, в которую встроены профессиональные и авторитетные адвокаты, правозащитники и журналисты, последние во всей этой авантюре играют немаловажную роль. Ведь это СМИ, особенно передовые, формируют общественное мнение с помощью медийного суда (суда Линча в прессе), который способен превратить даже самого отмороженного преступника в невинную овечку и «жертву несправедливости». Этот феномен в юриспруденции называется предубеждением общественного мнения. Журналисты используют психологические триггеры, дефицит информации и особенности восприятия людей, чтобы создать однозначную картинку.

А медиаманипуляции, как вы уже догадались, опасны тем, что они подменяют правовые институты эмоциями толпы. Если пресса назначила виновного, то реальное расследование уходит на второй план. Превращение процесса в шоу: в такой атмосфере обычно побеждает не тот, у кого сильнее юридическая позиция, а тот, чей адвокат оказался более медийным и харизматичным. Однако если система международного права, в том числе и гуманитарного, полностью поддастся давлению толпы и манипуляциям, она рискует откатиться к средневековому формату, где характер вердикта определялся громкостью криков на площади.

И наша задача – не дать этому сомнительному делу держать победу над фактами. А факты таковы, что Рубен Варданян прибыл в Ханкенди, на АЗЕРБАЙДЖАНСКУЮ ЗЕМЛЮ, в сентябре 2022 года, после победы Азербайджана в Отечественной войне, когда уже был очевиден исход конфликта. А уже в ноябре он занял пост «государственного министра Арцаха». Прибыл для финансирования армянских вооруженных формирований, терроризма, для осуществления военных преступлений против Азербайджана и азербайджанского народа, для захвата власти и осуществления сепаратизма, для подрыва территориальной целостности государства.

Именно за это Бакинский военный суд осудил Варданяна, и совершенно справедливо. Осудил, несмотря на оказываемое международное давление. К сожалению, не всех военных преступников Азербайджану удалось привлечь к ответственности. Но Варданян сидит заслуженно, и прекрасно знает об этом, хоть и не признает свою вину. Ведь он отчетливо осознавал, на что идет и под чем подписывается, отказавшись от российского гражданства и того положения, которое занимал там. Он знал, что нарушает территориальную целостность Азербайджана, но надеялся, что действия его останутся безнаказанными, что его миллионы послужат гарантией неприкосновенности. Но жестоко ошибался, возможно, потому, что потерял чувство реальности. Но разве это умаляет его вину?

А сегодня Варданян надеется на адвокатов-акробатов, которые уже начали лепить из него жертву. И мы раскроем их имена благодаря OSİNT-у или исследованию открытых источников.

Итак, Вероника Зонабенд, супруга Рубена Варданяна – одна из основных представителей общественно-гуманитарной защиты. Вероника Зонабенд добивается освобождения Варданяна, привлекая влиятельных международных правозащитников и создавая женскую гуманитарную делегацию. В частности, Институт Лемкина по предотвращению «геноцида» в августе этого года поддержал инициативу Зонабенд — посетить осужденных армян в бакинской тюрьме — и примкнул к распространению ложной информации о то, что «Рубен Варданян и другие армянские заключённые незаконно удерживаются в Баку, подвергаются показательным судебным процессам и содержатся в условиях, вызывающих серьёзную обеспокоенность». Более того, институт призвал правительства США, Канады, Великобритании, стран ЕС и других государств поддержать «гуманитарную миссию» и использовать своё дипломатическое присутствие в Азербайджане для обеспечения не только посещения, но и давления на власти.

Как мы уже отметили, семья Варданяна использует все инструменты, способные повлиять на ситуацию вокруг Рубена Карленовича, стараясь охватить как можно более широкую аудиторию для воздействия. К примеру, PR Newswire — старейшая и крупнейшая в мире международная служба коммерческого распространения пресс-релизов и корпоративных новостей.

Давид Варданян – сын Рубена Варданяна, лоббирует интересы семьи, являясь официальным клиентом профессиональной лоббистской службы по США Perseus Strategies (американская международная юридическая фирма и консалтинговая компания, специализирующаяся на международном праве и защите прав человека) для того, чтобы добиться освобождения своего отца.

Джаред Генсер (Jared Genser) — известный американский адвокат по международному праву, правозащитник и лоббист. Влиятельное издание The New York Times за его многолетнюю практику и успехи по освобождению политзаключенных по всему миру дало ему прозвище «The Extractor» (тот, кто вызволяет людей из тюрем). Он является международным адвокатом и главным юридическим консультантом Рубена Варданяна. Он и его фирма Perseus Strategies официально представляют интересы Варданяна и его семьи на мировой арене после того, как последний был задержан властями Азербайджана в сентябре 2023 года при попытке бежать из Карабаха. Отметим, что Perseus Strategies готовит и распространяет материалы, пресс-релизы, обращения к ООН и для СМИ исключительно в интересах Варданяна.

Бриан Троник — лоббист, международный юрист по правам человека и директор программы по освобождению политических заключенных в Freedom House. Зарегистрирован в соответствии с Законом о раскрытии информации о лоббистской деятельности (LDA) для представления интересов Давида Варданяна через компанию Perseus Strategies. Ведет лоббистскую деятельность, направленную против Азербайджана и касающуюся освобождения осужденных армянских преступников.

Free Armenian Prisoners – платформа, агитирующая освобождение Варданяна и других осужденных армянских военных преступников.

Edelman Global Advisory — международная консалтинговая фирма, предоставляющая услуги в области связей с государственными органами (government relations) и бизнес-консультирования. Она входит в состав холдинга DJE Holdings (семейство Edelman). EGA была официально запущена в августе 2021 года на базе приобретенной Edelman компании Basilinna — стратегического консультанта из Вашингтона. Через Ниа Джексон и Джери Салливан распространяет дезинформирующие пресс-релизы по Варданяну.

Havas — это один из крупнейших в мире глобальных конгломератов в сфере рекламы, маркетинга и корпоративных коммуникаций. Французский топ-менеджер и политтехнолог Стефан Фукс (Stéphane Fouks) занимает в этой структуре несколько ключевых руководящих позиций. В рамках кампании «Свободу армянским пленным» и при непосредственном участии Анаит Акопян, освятил в СМИ и добился поддержки более чем 150 лидеров.

Сирануш Саакян — юридический представитель Варданяна в ЕСПЧ; директор конторы International and Comparative Law Center (ICLaw). 19 июля 2026 года ею в ЕСПЧ было подано официальное заявление по делу Варданяна.

ANCA – Armenian National Committee of America – армянская лоббистская организация, подняла в Конгрессе США вопрос об освобождении Рубена Варданяна и других задержанных армян. Проводит брифинги для сотрудников Конгресса с участием Армянского правового центра; лоббирует инициативы, касающиеся санкций и политического давления на Азербайджан.

Armenian Legal Center for Justice and Human Rights – армянская правовая организация, соорганизатор (совместно с ANCA) брифинга в Конгрессе на тему «Справедливость для армянских пленных», с участием Генсера, Саакяна и Керконяна.

Нубар Афеян — давний партнер Варданяна и соучредитель «Аврора». На платформе Aurora его супруга Армине Афеян публично призывает к освобождению Варданяна и других задержанных лиц. Aurora Humanitarian Initiative — Международная гуманитарная инициатива, соучредителями которой вместе с Варданяном выступили Нубар Афеян и Вартан Григорян.

И наконец, Гарниг Керконян – американский юрист армянского происхождения, нанятый для защиты интересов Варданяна и других задержанных армян в США. Выступал вместе с Генсером и Саакяном на брифинге «Справедливость для армянских заключенных» в Капитолии.

Как видите, Варданяны не сидят сложа руки. Не сложно догадаться, каких денег стоит такая защита. Но вопрос в том: поможет ли? Да, армянское лобби славится высоким уровнем организации, сплоченностью диаспоры, и в недавнем прошлом отличалось даже значительным влиянием на внешнюю политику ряда западных стран, прежде всего США и Франции. Но то было в прошлом, когда информационная политика Азербайджана была недостаточно сильна для отражения нападок и предотвращения угроз на международной арене.

Сегодня Азербайджан – это страна-победитель с растущим международным влиянием, которая активно формирует новую архитектуру безопасности и экономического сотрудничества в регионе, более того участвует в обеспечении энергобезопасности Европы и ведет многовекторную политику. И если армянские адвокаты предъявят пять претензий к азербайджанскому правосудию, то Азербайджан способен противопоставить в десять, двадцать раз больше и подкрепить все это неопровержимыми доказательствами.

И да, на тот случай, если адвокаты забыли, и у нас достаточно механизмов воздействия…