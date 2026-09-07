В Азербайджане ужесточают административную ответственность за жестокое обращение с животными.

Согласно предлагаемым изменениям, за причинение животным боли и страданий, избиение, пытки и организацию боёв предусмотрен штраф от 500 до 800 манатов.

Если в результате жестокого обращения животному будут причинены увечья, размер штрафа составит от 1 000 до 1 500 манатов.

Наиболее строгое наказание предусмотрено в случаях гибели животного. Виновному может грозить штраф от 1 500 до 2 000 манатов либо административный арест сроком до одного месяца.