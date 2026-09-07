На трассе Баку–Газах произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля марки «Toyota». По предварительным данным, водитель автомобиля А. Джаббаров уснул за рулём.

Начальник отдела Главного государственного управления дорожной полиции МВД Ровшан Тагиев заявил, что несмотря на постоянные предупреждения о тяжелых последствиях управления автомобилем в состоянии недосыпа и усталости, повторение ДТП по той же причине вызывает серьезную обеспокоенность:

«Если водитель чувствует сонливость и продолжает движение, это не просто невнимательность — он, осознавая возможные последствия, подвергает опасности как себя, так и других участников дорожного движения», — отметил Р. Тагиев.