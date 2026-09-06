На Солнце вечером 5 сентября зафиксировали вспышку предпоследнего класса мощности M. Об этом сообщили в Институте прикладной геофизики.

Вспышка произошла в 17:18 в рентгеновском диапазоне в группе солнечных пятен 4520 (S12W68). Ей присвоили класс M1.0, продолжительность составила 30 минут.

Солнечные вспышки классифицируются по мощности рентгеновского излучения — от A до X. Класс M является предпоследним по мощности, уступая только X.

Вспышки такого типа могут сопровождаться выбросами солнечной плазмы. Если облака плазмы достигают Земли, они способны провоцировать магнитные бури.