В Азербайджане оштрафовали 24-летнюю женщину, которая во время прямого эфира в социальной сети TikTok использовала нецензурные выражения и нарушила общественный порядок.

Инцидент произошел в кафе, где женщина работала официанткой. В состоянии алкогольного опьянения она вступила в конфликт с одним из посетителей и во время прямого эфира стала использовать нецензурные выражения.

На замечания находившихся поблизости сотрудников полиции женщина первоначально не отреагировала и не выполнила их законные требования.

В отношении нее был составлен административный протокол по статье 510.2 Кодекса об административных проступках Азербайджана. Статья предусматривает ответственность, в частности, за действия, оскорбляющие общественную мораль и выражающие явное неуважение к обществу, если они публично демонстрируются в интернете.

Решением суда ее оштрафовали на 500 манатов.