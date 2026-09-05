Сегодня в Баку состоялась международная триатлонная гонка Alufar IRONMAN 70.3 Baku, собравшая около 1500 спортсменов из 62 стран.

Первым финишировал представитель США Максим Криат с результатом 4 часа 1 минута 21 секунда. Однако лучшее время показал хорватский спортсмен Матей Юкич — 4:01:20.

Среди азербайджанских участников первым финишную линию пересек Теймур Фараджов в возрастной категории 40–44 года. Его результат составил 4:36:10.

Азербайджанские спортсмены также завоевали несколько первых мест в своих возрастных категориях. Победителями стали Лейла Абдулазизова (18–24 года), Наталья Валлек (50–54 года) и Анатолий Афоненко (75–79 лет). Второе место в возрастной категории 18–24 занял Турал Атакишиев.

В соревнованиях также принял участие президент Федерации триатлона Азербайджана Фарид Фархадзаде, который успешно преодолел всю дистанцию.

В эстафете среди мужских команд второе место заняла представляющая Азербайджан Team Metak (AlfaTriClub). В смешанной эстафете азербайджанская Team Turan Team также стала второй.

Всего в рамках соревнований выступили 47 эстафетных команд. Победителями стали Team Nomad Queens из Казахстана среди женских команд, Team Zynqaholics из Кыргызстана среди мужских и Team Triunuty из Казахстана в смешанной категории.

Гонка IRONMAN 70.3 включает три этапа: 1,9 км плавания, 90 км на велосипеде и 21 км бега.

По итогам соревнований 25 лучших спортсменов среди мужчин и женщин получили путевки на чемпионат мира по триатлону IRONMAN 70.3, который пройдет в США в 2027 году.