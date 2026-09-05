Украина готова воздерживаться от ударов по Москве с субботы до конца понедельника. Киев рассчитывает, что Россия в ответ не будет наносить удары по Киеву.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передают СМИ. По его словам, он провел разговор с представителями президента США, которые уже начали переговоры с российской стороной.

«Отныне и до конца этих суток субботы, в воскресенье и понедельник Украина готова воздерживаться от ударов по Москве, и рассчитываем, что россияне — по Киеву», — сказал Зеленский.

Он также сообщил, что заслушал доклады руководства украинского Минобороны и командования ВСУ о ситуации на фронте, воздушных угрозах и оборонных операциях.

По словам Зеленского, на дипломатическом направлении Киев также продолжит работу. На 6 сентября запланированы переговоры с участием американской команды. Президент Украины заявил, что ожидает прибытия спецпредставителя США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера.

Ранее в Кремле сообщили, что Владимир Путин поручил не наносить удары по Киеву в течение трех суток — с полуночи 6 сентября до 9 сентября. В Москве связали эту паузу с подготовкой и проведением переговоров.

При этом глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко заявил, что российская инициатива касается только Киева, а о прекращении ударов по Киевской области и другим регионам Украины речи не идет.