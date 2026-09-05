Заявление главы МИД Франции Жан-Ноэля Барро о положении России является враньем, указала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат в Telegram-канале обратила внимание на слова Барро, что Россия якобы «находится в тяжелом положении» и контролирует меньше территорий, чем пять лет назад.

«То, что они там все что-то потребляют, [является] «секретом Полишинеля». А эту чушь про контроль территории своему министру не французский ли посол докладывает, дабы усладить слух сюзерена? Лучше бы Барро пригласил на беседу недавно получившего вид на жительство в России Пьера де Голля — внука легендарного французского генерала и спросил бы у него: как там «Москва, спаленная пожаром»? Вот же врун этот Барро», — отметила Захарова в ответ.