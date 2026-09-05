Уполномоченный по правам человека Азербайджана Сабина Алиева назвала необоснованными заявления, прозвучавшие 4 сентября на пресс-конференции в Армении, касающиеся приговора в отношении лиц армянской национальности, признанных виновных в военных преступлениях против Азербайджана.

Об этом сообщили в Аппарате Омбудсмена.

На пресс-конференции в Армении утверждалось, что осужденные за совершенные преступления лица армянского происхождения якобы подвергаются в Азербайджане дискриминации по религиозному признаку, пыткам, что христианские религиозные символы уничтожаются, использование Библии запрещается, а заключенных принуждают читать Коран.

Омбудсмен квалифицировала эти заявления как попытку подорвать ведущиеся мирные переговоры.

По ее словам, предъявление столь серьезных обвинений без каких-либо достоверных доказательств противоречит принципам защиты прав человека: «В частности, попытки увязать вопросы, связанные с отдельными лицами, с религиозной принадлежностью и перевести их в плоскость христианско-мусульманского противостояния абсолютно недопустимы».