В Азербайджане обеспечена цифровая безопасность в ходе продажи 535 квартир через систему «Льготное жилье». Квартиры были реализованы в жилых комплексах Лянкярана, Ширвана и Евлаха.

Как говорится в совместном заявлении Министерства цифрового развития и транспорта, Службы государственной безопасности, Государственной службы специальной связи и информационной безопасности и Государственного агентства жилищного строительства, безопасное проведение продаж обеспечили специалисты четырех ведомств.

Отмечается, что процесс прошел в равных условиях для всех участников благодаря скоординированной работе государственных структур.

В ведомствах подчеркнули, что успешная продажа квартир вновь продемонстрировала возможности Азербайджана в сфере предоставления гражданам надежных и инновационных электронных услуг.