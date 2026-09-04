В связи с проведением 5 сентября в Баку соревнования IRONMAN 70.3 будет временно изменена схема движения 13 регулярных автобусных маршрутов. Об этом сообщает Report со ссылкой на Азербайджанское агентство наземного транспорта (AYNA).

Маршруты №72, 120A, 125, 149, 149E, 205 и E1 в направлении площади Азнефть будут следовать по изменённой схеме из-за ограничений движения на дорогах столицы.

Кроме того, маршруты №5, 6, 53 и 88 временно не будут заезжать на остановки на Приморской улице возле Дворца водных видов спорта, «Баку Кристал Холла» и площади Государственного флага. Эти остановки войдут в зону проведения соревнования.