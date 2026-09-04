МИД России направил срочное обращение генеральному секретарю Международной организации гражданской авиации (ИКАО) Хуану Карлосу Саласару в связи с заявлениями Украины о небезопасности воздушного пространства России.

Российское ведомство призвало ИКАО осудить действия Украины, которые в Москве считают «неправомерным вмешательством» в деятельность гражданской авиации и созданием прямых угроз для нее.

В МИД РФ заявили, что украинские уведомления NOTAM о якобы небезопасности российского воздушного пространства не имеют юридической силы, искажают реальную ситуацию и могут вводить в заблуждение пользователей воздушного пространства.

Москва также призвала ИКАО принять адресные меры для прекращения действий Украины, которые, по оценке российского МИДа, создают угрозу гражданской авиации.