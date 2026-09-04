С 6 сентября в Баку начнет курсировать новый экспресс-автобусный маршрут №M7, сообщили в Агентстве наземного транспорта Азербайджана (AYNA).

Маршрут свяжет станцию метро «20 Января» со станциями «Кара Караев», «Нефтчиляр», «Халглар Достлугу», «Ахмедли» и «Ази Асланов».

Остановка автобусов у станции метро «20 Января» будет расположена на улице Ровшана Джафарова, перед территорией, известной как «Велотрек». В районе станции «Ази Асланов» остановка будет находиться на улице Мухаммеда Хади, перед входом в метро.

Автобусы будут курсировать с 06:00 до 00:00 с учетом режима работы Бакинского метрополитена.