В августе 2026 года Бакинский метрополитен перевез более 13 млн пассажиров. По сравнению с августом прошлого года пассажиропоток сократился на 12,22%.

Самой загруженной станцией стала «Кероглу» — ею воспользовались 1 400 424 пассажира. Пиковым днем месяца стало 3 августа, когда метро перевезло 548 751 человека.

Через NFC и QR-билеты было совершено 6 802 045 платежей — 53,5% всех платных поездок. По сравнению с июлем этот показатель вырос на 0,5%.

В рамках услуги «Доступное метро» за месяц выполнено 79 заказов.