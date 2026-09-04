Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA) изменит организацию движения на пересечениях Бинагадинского шоссе с дорогой Мехдиабад и улицей Ниджата Мустафаева.

Как отмечает AYNA, на этих участках, особенно в часы пик, наблюдаются заторы и низкая пропускная способность.

В рамках проекта планируется увеличить количество полос движения, организовать движение с улицы Аттарлар только направо, а также установить новые дорожные знаки и разметку.

Кроме того, будет оптимизирован режим работы светофоров: зеленая фаза на основном направлении станет продолжительнее. Ожидается, что изменения позволят повысить пропускную способность и сократить количество конфликтных точек на дороге.