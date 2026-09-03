Из Азербайджана в Армению осуществлена очередная поставка. Cо станции Баладжары в направлении Бёюк-Кесик отправлено 17 вагонов-цистерн с дизельным топливом общим весом 989 тонн.

Отметим, что до настоящего времени из России в Армению транзитом через Азербайджан отправлено более 55 тыс. тонн зерна, около 9 тыс. тонн удобрений, 1414 тонн пропана, 133 тонны алюминия, 1114 тонн угля и 334 тонны древесины.

Кроме того, к настоящему времени из Азербайджана в Армению экспортировано около 15 тыс. тонн дизельного топлива, а также около 5 тыс. тонн бензина АИ-92 и АИ-95.