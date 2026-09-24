Совет ЕС утвердил временные меры по либерализации торговли с Арменией, предусматривающие отмену импортных пошлин примерно для 80% армянского экспорта в Евросоюз.

Меры рассчитаны на два года и направлены на поддержку армянской экономики. Они распространяются на широкий спектр товаров, включая отдельные виды сельхозпродукции.

При этом ЕС предусмотрел защитные механизмы для европейских производителей на случай негативного влияния роста импорта из Армении. Регламент вступит в силу на следующий день после публикации в официальном журнале ЕС.