Узбекистан создал отдельную рабочую группу, которая изучит возможность участия в строительстве железной дороги из Нахчывана в направлении Турции. Об этом сообщил министр транспорта страны Ильхом Махкамов. Пока речь идёт об оценке проекта, но Ташкент уже рассматривает его на уровне ведомств.

По словам министра, после зарубежных визитов президента Шавката Мирзиёева были даны поручения по нескольким направлениям. Среди них использование каспийской инфраструктуры, закупка паромов и возможное долевое участие в железнодорожном строительстве на территории Азербайджана. По каждому вопросу работает отдельная группа.

Причина такой активности вполне практическая. Узбекистану нужно вывозить на внешние рынки всё больше товаров. В первом полугодии 2026 года общий экспорт страны сократился на 8,8% из-за колебаний поставок золота. Однако без учёта золота товарный экспорт вырос на 28,7%, до 8,2 млрд долларов. Чем больше страна продаёт промышленной и сельскохозяйственной продукции, тем важнее для неё стоимость и надёжность доставки.

Ташкент поэтому работает сразу над несколькими звеньями будущего маршрута. Он изучает возможности каспийских и черноморских портов, подписал соглашение о создании логистического центра в грузинском Поти и рассматривает участие в Нахчыванской железной дороге. Одновременно строится линия Китай — Кыргызстан — Узбекистан. Если эти проекты будут связаны между собой, узбекские грузы получат дополнительные пути через Каспий и Южный Кавказ к Турции и европейским рынкам.

Азербайджану такое партнёрство тоже выгодно. Баку развивает железнодорожное сообщение с Нахчываном, а для будущей линии важны постоянные объёмы перевозок. В августе Ильхам Алиев предложил создать международный консорциум с участием инвесторов, заинтересованных и в доходах, и в использовании маршрута. В этом и заключается совпадение интересов. Узбекистану нужен устойчивый выход к рынкам, Азербайджану — грузы, которые обеспечат работу новой инфраструктуры.

Как известно, между основной территорией Азербайджана и Нахчываном находится юг Армении. Проект сообщения через эту территорию получил название TRIPP. Он должен стать одним из участков более широкой транспортной цепи — Зангезурского коридора. Движение по всему маршруту будет зависеть от того, как стороны согласуют строительство и условия транзита через Армению.

На этом фоне обращает на себя внимание телефонный разговор Шавката Мирзиёева с премьер-министром Армении Николом Пашиняном 11 сентября. В официальных сообщениях говорилось о двустороннем сотрудничестве, переговоры по TRIPP в них не упоминались. Тем не менее для Узбекистана отношения с Ереваном приобретают особое значение, если Ташкент намерен пользоваться сквозным маршрутом через Нахчыван.

Интерес к этой дороге проявляют и внешние игроки. США участвуют в формировании механизма TRIPP и связывают его с развитием торговли между Центральной Азией, Кавказом и Европой. Евросоюз также присматривается к будущей транспортной цепи. Ранее ЕС предложил поддержать восстановление нахчыванской железной дороги, вместе с Азербайджаном и ЕБРР начал оценку проекта, а европейские представители посетили Нахчыван и осмотрели участок линии Джульфа — Нахчыван.

Азербайджан, Узбекистан и Турция уже договорились совместно развивать транспортные связи и устранять препятствия для перевозок. Если Ташкент примет участие в строительстве Нахчыванской железной дороги, это соглашение получит вполне конкретное продолжение. Грузы из Центральной Азии смогут идти через Каспий и Азербайджан в Турцию. Так предложенная Азербайджаном концепция Зангезурского коридора постепенно обретает практическое воплощение — в новых железнодорожных линиях, инвестициях и заинтересованности стран, которые намерены ими пользоваться.