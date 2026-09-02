Сегодня из Азербайджана в Армению будет направлена очередная партия дизельного топлива. 17 цистерн с 989 тоннами дизеля будут отправлены со станции Биляджари ЗАО «Азербайджанские железные дороги» в направлении станции Бёюк-Кясик.

Ранее Азербайджан уже поставил в Армению около 15 тыс. тонн дизельного топлива, а также почти 5 тыс. тонн бензина АИ-92 и АИ-95.

Кроме того, через территорию Азербайджана в Армению транзитом из России были доставлены более 55 тыс. тонн зерна, около 9 тыс. тонн удобрений, 1 414 тонн пропана, 133 тонны алюминия, 1 114 тонн угля и 334 тонны древесины.