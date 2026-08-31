Советник командующего Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Мохаммад Реза Нагди заявил, что Иран сохранил 90% своего ракетного арсенала, а производство ракет опережает темпы их использования.

«Более 90% иранских ракетных резервов остаются неиспользованными. Арсенал ракет пополняется за счет новых, темпы производства опережают их использование», – заявил Нагди в интервью ливанскому телеканалу Al-Mayadeen.

Он также отверг сообщения о снижении военного потенциала Ирана, подчеркнув, что производство ракет в стране продолжается стабильными темпами.

