Два человека погибли, не менее шести пострадали в результате массированной атаки беспилотников на Подмосковье, где за ночь были сбиты 249 украинских дронов, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

По словам Воробьева, в Софьино беспилотник попал в трехэтажный многоквартирный дом, в результате чего погибла 44-летняя женщина, еще пять человек, включая двоих детей, получили ранения. Там же возник крупный пожар на складском комплексе.

Российские власти подтвердили возгорание склада, однако не уточнили, какой компании он принадлежит. Украинские СМИ со ссылкой на мониторинговые каналы сообщают, что целью могли быть крупные логистические комплексы. В различных источниках упоминаются склады Ozon, Wildberries и Kari, однако официального подтверждения этому нет.

На Северном шоссе после падения дронов загорелась кровля 21-этажного жилого дома, были повреждены около 20 автомобилей. Еще один человек погиб в Орехово-Зуевском округе – пожилой мужчина находился в частном доме во время атаки. Еще один пострадавший зарегистрирован в Ленинском округе.

В Котельниках беспилотник попал в жилой дом в микрорайоне Новые Котельники, где огонь охватил квартиры на трех этажах. Последствия атаки также зафиксированы в Коломне, Егорьевске, Люберцах, Лыткарине, Истре и Воскресенске. В Истре повреждено не только жилое здание, но и предприятие.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что над российской столицей со вчерашнего дня было сбито 450 беспилотников. По его словам, поврежден объект на территории Московского нефтеперерабатывающего завода. Кроме того, один из беспилотников попал в здание в районе Орехового бульвара на юге российской столицы. О назначении здания и возможных пострадавших официально не сообщалось.

По его словам, со вчерашнего дня на всех рубежах было сбито 1600 БПЛА, из них 450 — на подлете к Москве.

Из-за атаки Росавиация ночью вводила ограничения на работу аэропортов Домодедово и Жуковский, а к утру Шереметьево обслуживал рейсы только по согласованию с соответствующими органами из-за ограничений в воздушном пространстве.

По данным мониторинговых каналов, беспилотники двигались к Москве несколькими группами, проникая вглубь российской территории.