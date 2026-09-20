Осужденный в Грузии бывший президент страны Михаил Саакашвили исполнил гимн Украины во время судебного заседания, сообщает «Гордон».

Саакашвили рассказал, что хотел прийти в суд в форме Вооруженных сил Украины, однако ему это не разрешили.

«На так называемом суде, где все прокуроры боятся проявления украинскости как черты человека, я решил спеть гимн, мягко говоря, не совсем мелодичным голосом», — указал Саакашвили.

После исполнения гимна он также выкрикнул украинские патриотические лозунги.