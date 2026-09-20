Премьер Венгрии Петер Мадьяр сообщил, что во время остановки в Сексарде пожилой мужчина облил его вином в знак несогласия с его политикой. Он поделился видеокадрами в соцсети Facebook.

Инцидент произошел после поездки премьера в Печ, когда он остановился в Сексарде на празднике сбора винограда.

На кадрах видно, как во время беседы Мадьяра с хозяевами ресторана пожилой мужчина выплеснул в его сторону белое вино. Брызги попали премьеру на лицо и рубашку, после чего охрана увела мужчину.

Мадьяр назвал нападавшего «побежденным воином Орбана», намекнув на его возможную принадлежность к сторонникам бывшего премьера и партии «ФИДЕС».