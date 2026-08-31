Сборная Азербайджана приняла участие на параде флагов в церемонии открытия VI Всемирных игр кочевников.

Напомним, очередные Всемирные игры кочевников проходят в Кыргызстане с 31 августа по 6 сентября 2026 года. Церемония открытия состоялась 31 августа на стадионе «Бишкек Арена» в Бишкеке. Основная спортивная, культурная и научная программы проходят в Иссык-Кульской области. Финальная церемония запланирована на 6 сентября на берегу озера Иссык-Куль.

Игры кочевников объединяют традиционные виды спорта и культурные мероприятия и призваны сохранять и популяризировать наследие кочевых народов. Кыргызстан впервые провел Всемирные игры кочевников в 2014 году. Нынешние соревнования являются шестыми по счету.