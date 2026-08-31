Председатель КНР Си Цзиньпин не примет участия в церемонии открытия Всемирных игр кочевников в Бишкеке из-за стихийного бедствия в Тибетском автономном районе Китая, сообщил пресс-секретарь президента Кыргызстана Аскат Алагозов.

По словам Алагозова, Си Цзиньпин обратился к кыргызскому лидеру Садыру Жапарову с просьбой с пониманием отнестись к невозможности его участия в церемонии открытия Игр.

«Считаем вполне обоснованным и оправданным решение председателя КНР в сложившейся тяжелой ситуации отдать приоритет ликвидации последствий бедствия в своей стране, организации поисково-спасательных работ и личному контролю за этим процессом в тесном взаимодействии с соответствующими государственными органами», – написал пресс-секретарь президента Кыргызстана в Facebook.

Он также выразил соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего обнаружения всех пропавших без вести.

Отмечается, что при этом запланированные двусторонние встречи и переговоры в рамках государственного визита Си Цзиньпина в Кыргызстан продолжатся в соответствии с утвержденной программой.

Напомним, в результате схода селевого потока в городском округе Шигадзе Тибетского автономного района Китая погибли 16 человек, еще около 500 числятся пропавшими без вести.