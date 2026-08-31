Россия готова вместе с Китаем проработать вопрос о переходе к постоянному безвизовому режиму между странами, если Пекин сочтет такой шаг целесообразным и взаимовыгодным, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Готовы к совместной работе по переводу безвизового режима, если китайская сторона сочтет это возможным и полезным, на постоянную основу», – сказал Путин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита ШОС в Бишкеке.

По словам российского лидера, введение безвизового режима положительно отразилось на туристических поездках между двумя странами.

Путин также указал, что за первое полугодие взаимный турпоток вырос на 43%, чему способствовала практика безвизового режима.

