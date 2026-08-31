Президент США Дональд Трамп намерен нанести ответный удар по Ирану после атак Тегерана на американские военные базы в Иордании. Об этом Трамп заявил Fox News.

«Мы собираемся нанести им сильный удар. Ответ последует», — сказал президент США.

По словам Трампа, во время атаки минувшей ночью американские силы позволили одной ракете пройти через систему ПВО, поскольку она, по его оценке, не представляла угрозы для каких-либо объектов. Остальные ракеты, по утверждению Трампа, были перехвачены.

При этом глава Белого дома заявил, что пока не уверен в возможности достижения соглашения с Ираном, несмотря на готовность Тегерана к встрече. «Они так сильно хотят встретиться. Я просто не знаю, можно ли рассчитывать на сделку с ними», — отметил президент США.