Постоянная палата третейского суда в Гааге постановила, что Индия должна приостановить часть строительных работ на ГЭС «Ратле» в Джамму и Кашмире, которые оспаривает Пакистан.

Суд единогласно запретил бетонирование дамбы и каркаса водоприемника выше определенного уровня до истечения 90 дней после окончательного решения независимой экспертной комиссии. Ее решение ожидается в июле 2027 года.

МИД Индии отверг постановление, заявив, что арбитраж был создан Всемирным банком в нарушение Договора о водах Инда 1960 года. Нью-Дели также подчеркнул, что считает действие договора приостановленным.

Арбитраж, в свою очередь, заявил 31 августа, что не считает достаточными основания Индии для приостановки договора.

Спор между Индией и Пакистаном о распределении вод Инда продолжается десятилетиями. Договор о разделе водных ресурсов был подписан странами в 1960 году при посредничестве Всемирного банка.