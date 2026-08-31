Строительство нового выхода у станции метро «Ази Асланов» вызвало беспокойство среди местных жителей. Неравнодушные люди засняли на камеру мобильного телефона работу тяжелой техники, которая роет котлован прямо у основания заселенного многоэтажного жилого дома. Люди опасаются, что такие работы могут легко повредить фундамент, создав аварийную ситуацию. Граждане не раз жаловались, в частности, просили СМИ обратить внимание общественности и чиновников на эту проблему, однако работа не останавливалась и строительство ведется и по сей день.

Там же рядом из-за повреждений, вызванных протечкой грунтовых вод, ведутся строительные работы на территории самой станции метро «Ази Асланов».

В ЗАО «Бакинский метрополитен» продолжаются капитальный ремонт и реконструкция тупикового пути между станциями «Ахмедлы» и «Ази Асланов». Как ранее сообщили в акционерном обществе, из-за многолетней эксплуатации на данном участке возникли повреждения, вызванные сложными гидрогеологическими условиями и воздействием грунтовых вод. В рамках ремонтных работ на тупиковом пути обновляются и усиливаются изоляционные слои, полностью перестраиваются конструкции, а инфраструктура приводится в более устойчивое состояние.

Завершение строительства тупикового пути планируется к сентябрю 2026 года. Реконструкция станции будет проводиться в соответствии с Государственной программой на 2025–2030 годы — в период строительства станции «Y-17», которая будет выполнять функцию пересадочного узла для станции «Ази Асланов».