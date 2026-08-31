В некоторых видах спорта особенно ценится синхронность. Участницы могут находиться на разных дорожках, выполнять разные элементы и даже не смотреть друг на друга. Но в нужный момент все одновременно поднимают ногу, ныряют и всплывают примерно в одной точке. И тут главное — держать ритм.

Похожее сейчас происходит в британской журналистике.

The Independent, The Guardian и BBC практически одновременно решили выйти на одну информационную дорожку — Азербайджан. У каждого своя редакция, свой автор и свой жанр. Один пишет о политическом преследовании, другой — рецензирует документальный фильм, третий — анализирует внутреннюю политику страны. Задания на всех хватило. Но каким-то чудесным образом все три выступления складываются в одну композицию.

Азербайджан предстает как государство, где преследуют оппозицию, ограничивают свободу слова, подавляют протесты, а в истории Карабаха остается исключительно армянская травма.

Перед нами три разных материала трех разных медиаресурсов, но схожесть информационного посыла и синхронность, надо признать, впечатляют даже самого искушенного спортивного болельщика.

Нам остается только выяснить, кто занимается подсчетом баллов.

Итак, элемент первый: The Independent и Али Керимли

The Independent обращается к истории лидера ПНФА Али Керимли.

Материал строится вокруг утверждений его семьи о состоянии политика и условиях его содержания. Уже в заголовке азербайджанские власти названы «режимом», который якобы пытается «сломать» оппозиционного лидера. Издание также пишет о «политически мотивированных» обвинениях против Керимли.

Сам по себе интерес британского СМИ к азербайджанской политике совершенно нормален. Но журналистика тут и рядом не стояла.

Читателю практически сразу предлагается определенная картина, в которой Керимли — демократический оппозиционер, Баку — «режим», обвинения — политически мотивированные.

Почему британские журналисты так редко задают те же вопросы собственному государству? Может, потому что стоит только поменять бассейн, и синхронность начинает давать сбой?

Британский бассейн не сильно отличается идеальной прозрачностью

Свобода слова — явление универсальное, по крайней мере, в теории. Но на практике все становится немного сложнее.

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон говорил о чрезмерном вмешательстве государства в сферу свободы слова и о проблемах с границами допустимого государственного контроля над высказываниями.

Особое внимание он обращал на статистику задержаний по так называемым коммуникационным правонарушениям.

Сначала, как он сам признавался, ему было трудно поверить в цифру порядка 12 тысяч человек в год. Но цифра оказалась вполне реальной.

Библиотека Палаты лордов, ссылаясь на данные, полученные The Times по запросам о свободе информации, указывала, что в 2023 году в Англии и Уэльсе было произведено 12 183 ареста по статье 127 Закона о коммуникациях 2003 года (Communications Act 2003) и статье 1 Закона о злонамеренных коммуникациях 1988 года (Malicious Communications Act 1988). Для сравнения: в 2019 году таких арестов насчитывалось 7 734. Таким образом, всего за несколько лет показатель вырос почти на 58%.

Значительно выросли штрафы, которые британский медиарегулятор Ofcom применяет к социальным платформам и поставщикам онлайн-услуг за невыполнение требований британского законодательства. Где заканчивается регулирование онлайн-пространства и начинается чрезмерное вмешательство государства? Особенно если законодательство использует такие расплывчатые формулировки, как grossly offensive — «крайне оскорбительное». При этом четкой универсальной границы между действительно опасным содержанием, неприятным мнением, провокацией, черным юмором и уголовно наказуемым высказыванием провести бывает непросто. Иными словами, британскому гражданину остается лишь надеяться, что его чувство юмора совпадет с юридическим чувством прекрасного. Получается своеобразная юридическая лотерея: сегодня это черный юмор, а завтра — уже повод для вмешательства полиции.

В январе 2026 года в британской Палате лордов лорд Янг, обсуждая статистику подобных задержаний, обращал внимание на их масштабы и ставил вопрос о совместимости такой практики с принципом свободы выражения мнений. То есть дискуссия о чрезмерной активности государства существует непосредственно внутри Великобритании. Жаль, что этот замечательный британский навык самокритики почему-то значительно хуже экспортируется.

Второй участник заплыва: The Guardian и «Черный сад»

Пока The Independent работает с Али Керимли, The Guardian выходит на дорожку с другим элементом — кинорецензией.

Формально речь идет о документальном фильме Алексиса Пазумяна «Черный сад».

Фильм рассказывает о Самвеле и Аво — двух мальчиках, выросших в условиях карабахского конфликта. Съемки продолжались три года и завершились на фоне уничтожения сепаратистского режима в Карабахе. Материал построен практически на эмоциональном фундаменте. Но кино — это кино. А рецензия крупного международного СМИ — уже способ сформировать у читателя определенную картину истории.

The Guardian описывает конфликт через судьбу армянского населения Карабаха и военные кампании азербайджанской армии, тогда как другая сторона исторической картины практически исчезает.

Где сотни тысяч азербайджанцев, ставших вынужденными переселенцами? Где разрушенные азербайджанские города и села? Где почти три десятилетия контроля армянских сил над частью международно признанной территории Азербайджана? Где человеческая история азербайджанской стороны? Где убийства и жестокая расправа над азербайджанцами? Где геноцид в Ходжалы?

Получается, показываем тетрадь армянского ребенка среди развалин — и перед нами трагедия. Показываем азербайджанского — и это уже геополитический контекст.

Интересно, что сама рецензия признает: фильму пошло бы на пользу более подробное раскрытие социально-политического контекста. То есть недостаток контекста фактически признается.

Но эта эмоционально неполная картина используется для восприятия конфликта.

И наконец — BBC

Третий участник заплыва выбирает самый серьезный жанр.

BBC публикует материал о внутренней политике Азербайджана, представляя происходящее как ужесточение репрессий со стороны властей.

Когда речь идет об Азербайджане, задержание оппозиционного политика легко помещается в рамку «политических репрессий».

Когда речь идет о Великобритании, государственные ограничения получают несколько иной, но удобный словарь: «общественная безопасность», «национальная безопасность», «борьба с терроризмом», «защита общества» и «регулирование цифрового пространства».

Право на протест: еще один синхронный элемент

Human Rights Watch (HRW) — организация, которую британские СМИ регулярно используют как источник оценок ситуации с правами человека в Азербайджане, — в январе 2026 года опубликовала 47-страничный доклад о положении с правом на протест в самой Великобритании.

Название документа уже достаточно выразительно: Silencing the Streets: The Right to Protest Under Attack in the United Kingdom («Заставляя улицы замолчать: право на протест под угрозой в Великобритании»).

HRW утверждала, что новое британское законодательство расширило возможности государства ограничивать протестную активность, предоставило полиции более широкие полномочия и привело к произвольным запретам, задержаниям и уголовным делам в отношении участников мирных акций. Организация отдельно подвергла критике Закон 2022 года о полиции, преступности, вынесении приговоров и судах, а также Закон 2023 года об общественном порядке.

В мае 2025 года Апелляционный суд признал незаконными положения, дававшие полиции право вводить ограничения на протесты, не дожидаясь, пока нарушения достигнут установленного законом порога. Позднее эти нормы отменили.

Когда речь об Азербайджане, выводы правозащитников становятся доказательством системного кризиса. В случае Великобритании — лишь поводом говорить о балансе между безопасностью и свободами. Может, дело в температуре воды.

Palestine Action и британская юридическая гимнастика

Еще показательнее ситуация с Palestine Action.

После того как британские власти запретили движение в июле 2025 года, публичная поддержка организации стала уголовно наказуемой в соответствии с антитеррористическим законодательством.

По официальной статистике британского правительства, за год — до 31 марта 2026 года — в Великобритании было произведено 3 061 задержание по подозрению в деятельности, связанной с терроризмом. Из них 2 819 были связаны с поддержкой Palestine Action после запрета движения. Отмечается, что после исключения задержаний, связанных с Palestine Action, их число составило 242 — лишь немного больше предыдущего показателя в 238.

Кроме того, 30 июля 2026 года Amnesty International сообщала о 152 задержанных в Лондоне, из которых 134 — по подозрению в выражении поддержки запрещенной организации.

А ведь это не данные азербайджанских властей, не происки враждебного государства, а родная британская официальная статистика.

Если британское государство вправе ограничивать определенные формы политического выражения во имя безопасности, почему Азербайджану заранее отказывается в таком же праве?

Грэм Линехан: номер с вооруженной полицией

Пожалуй, наиболее эффектный элемент британской программы — история сценариста и комика Грэма Линехана.

В 2025 году его задержали в аэропорту Хитроу вооруженные сотрудники полиции в связи с публикациями в X. Под стражей он провел около 12 часов.

В июле 2026 года ему выплатили £25 тысяч компенсации и принесли извинения. Полиция признала ошибки в обращении с расследованием и задержанием. Вот она — британская свобода слова.

Три редакции — три элемента — одна композиция

Теперь вернемся к нашему синхронному плаванию.

The Independent берет Али Керимли.

The Guardian — Карабах.

BBC — политическую систему Азербайджана.

Сюжеты разные, жанры и авторы — тоже, а результат подозрительно похож. По логике всех трех выступлений выходит, что Азербайджан — государство, где преследуют оппозицию и ограничивают свободу, а также сторона карабахского конфликта, которую удобно показывать преимущественно через армянскую травму.

Синхронность, конечно, еще не доказывает наличие дирижера, но она как минимум заставляет прислушаться, откуда доносится музыка.

А теперь — самый интересный вопрос: кто подбирал музыку?

Публичных доказательств того, что The Independent, The Guardian или BBC получили прямой финансовый заказ на эти конкретные публикации от какого-либо конкретного лица, нет. Но из этого вовсе не следует, что вопрос о внешнем влиянии нужно закрыть.

Современные гибридные операции редко выглядят как человек в кабинете, который при приглушенном освещении звонит редактору и диктует заголовок. Гораздо эффективнее создать информационную среду, в которой нужный нарратив начинает распространяться через внешне независимые площадки.

И здесь нельзя не вспомнить российские гибридные операции.

Западные структуры сами неоднократно предупреждали о том, что Москва использует информационные манипуляции и вмешательство как инструмент гибридного воздействия.

Но для нашего нынешнего заплыва есть одна любопытная деталь.

В синхронном плавании участницам необязательно видеть друг друга. Главное — выполнять движения одновременно. А музыка идет из динамиков. Зрителю остается только гадать, кто именно выбрал композицию. Совершенно необязательно искать человека с российским флагом за пультом. Если российские интересы пересекаются с интересами отдельных армянских политических, финансовых и лоббистских кругов, их интересы могут совпадать без единого штаба.

Возможно, речь не о прямом российском заказе: отдельные бизнесмены и лоббисты могут действовать самостоятельно, а российские и армянские интересы — просто совпасть. Не исключено и другое: британские редакции настолько привыкли к определенным оценкам Азербайджана, что синхронно воспроизводят их, не замечая этого.

Именно поэтому возможное участие Рубена Варданяна и Самвела Карапетяна заслуживает отдельного изучения. В современной информационной войне совершенно необязательно самому выходить на сцену. Иногда достаточно подобрать музыку, а дальше синхронистки справятся сами.

Москва может вообще не присутствовать в кадре

В этом и состоит особенность современной гибридной политики.

Если российская стратегия заинтересована в ослаблении позиций Азербайджана на Южном Кавказе, а отдельные армянские политические и финансовые круги заинтересованы в возвращении Карабаха в международную повестку на удобных им условиях, их интересы могут пересекаться без единого штаба.

Азербайджан восстановил контроль над своими международно признанными территориями. Завершился период, когда Карабах можно было представлять как бесконечную замороженную проблему. Баку укрепляет отношения с Турцией, развивает Средний коридор, укрепляет транспортные и энергетические связи, повышает свою роль на Южном Кавказе.

И именно поэтому попытка вернуть азербайджанскую повестку к старой конструкции выглядит политически весьма удобной для тех, кто не заинтересован в признании новой реальности.

Возможно, кому-то действительно не дает покоя успех Азербайджана, а кому-то очень хочется снова открыть уже закрытую страницу, кому-то трудно привыкнуть к тому, что Баку больше не является удобным объектом чужой геополитической игры.

Сегодняшний Азербайджан все чаще сам определяет правила игры, а это и есть наиболее неприятное обстоятельство для его недоброжелателей.

А если это действительно был всего лишь случайный плейлист, британским синхронисткам остается только продолжать выступление. Баку же вполне может покинуть бассейн, чтобы своими глазами увидеть, кто остался у пульта.