Директор школы в районе Нувакот в Непале Раджендра Давади успел эвакуировать около 1600 учеников перед внезапным наводнением на реке Тришули. По последним данным, в результате стихии погибли 919 человек, еще около 4700 числятся пропавшими без вести.

Давади принял решение об экстренной эвакуации после нескольких звонков друзей и появления в школе отца одного из учеников. Мужчина сообщил, что ожидается наводнение, и забрал свою дочь.

Особенно важным оказался звонок друга из Бетравати, расположенного выше по течению реки. По словам Давади, если бы решение об эвакуации приняли хотя бы на десять минут позже, последствия могли быть гораздо тяжелее.

В момент эвакуации в школе находились около 900 детей. Еще примерно 700 учеников направлялись на занятия или ехали в школьных автобусах. Давади связался с водителями и распорядился развернуть автобусы.

Детей вывели на возвышенность в считанные минуты. Некоторые из них покинули школу босиком, не успев надеть обувь.

«Я подумал, что если наводнения не будет, в конце концов это всего лишь один учебный день», — объяснил директор свое решение.

Двое сотрудников школы после стихии числятся пропавшими без вести. Учитель Сантос Парияр отказался эвакуироваться и отправился в комнату у реки, которую снимал. Сторож Султан Лама вернулся в школу, чтобы закрыть двери после эвакуации детей, но обратно не пришел.