В последние годы азербайджанская дипломатия проводит все более проактивный внешнеполитический курс, что во многом связано с возросшей ролью Баку на региональной и международной арене после победы во Второй Карабахской войне. Одним из направлений, к которому Азербайджан проявляет все больший интерес, становится сотрудничество с Шанхайской организацией сотрудничества (ШОС). Сегодня начался рабочий визит президента Азербайджана Ильхама Алиева в Кыргызстан для участия в мероприятиях ШОС.

Причем, интерес Азербайджана к Шанхайской организации сотрудничества нельзя назвать новым. Баку получил статус партнера по диалогу еще в 2015 году, а уже в 2018-м официально поставил вопрос о его повышении до уровня наблюдателя.

С 2022 года Ильхам Алиев регулярно принимает участие в саммитах организации. Первым стал саммит в Самарканде в сентябре 2022 года. Затем президент Азербайджана участвовал во встрече ШОС в Астане в 2024 году и саммите в Тяньцзине в 2025-м. А 31 августа 2026 года Алиев прибыл в Бишкек для участия в очередном саммите организации. Таким образом, нынешняя встреча стала уже четвертым саммитом ШОС с участием президента Азербайджана за последние пять лет.

Такая динамика вряд ли случайна. Именно в последние годы Баку получил возможность перейти от внешней политики, в которой значительная часть ресурсов десятилетиями была сосредоточена вокруг карабахского конфликта, к более активному продвижению экономических, транспортных и политических интересов за пределами Южного Кавказа.

Одновременно появились и новые возможности. Возвращение территорий вдоль южной границы страны позволило Азербайджану приступить к строительству Зангезурского коридора, который в перспективе должен связать основную территорию страны с Нахчываном и далее с Турцией. В результате после 2020 года для Баку существенно выросло значение восточного направления внешней политики. Азербайджан все активнее рассматривает себя не только как государство Южного Кавказа, но и как связующее звено между Центральной Азией, Каспием, Южным Кавказом и Турцией. А именно здесь интересы Азербайджана непосредственно пересекаются с пространством ШОС.

Фактически Азербайджан соприкасается с ним сразу с нескольких сторон. На севере страна граничит с Россией, на юге — с Ираном, а через Каспий связана с Казахстаном и далее со всей Центральной Азией. При этом большинство государств ШОС для Баку не являются политически далекими странами. Это либо непосредственные соседи, либо важнейшие торгово-экономические партнеры, либо государства, с которыми Азербайджан в последние годы последовательно выстраивает отношения стратегического партнерства и союзничества.

Именно поэтому заинтересованность Баку в ШОС, в первую очередь, исходит из его собственных национальных интересов. Если Азербайджан намерен проводить проактивную внешнюю политику и усиливать свое значение в Евразии, он объективно должен учитывать процессы, происходящие в организации, объединяющей такие разные государства огромного региона.

Тем более что одновременно растет и значение самой ШОС. На фоне усиления международной турбулентности, конфликтов и кризиса прежних механизмов взаимодействия организация постепенно превратилась из преимущественно регионального формата в одну из крупнейших площадок Евразии. Сегодня в нее входят десять государств, включая Китай, Индию, Пакистан, Россию, Иран. При всех существующих между ее участниками противоречиях ШОС позволяет государствам с очень разными интересами сохранять постоянный политический диалог.

Для Азербайджана это имеет особое значение. Внешняя политика Баку традиционно строится на стремлении не ограничивать себя одним политическим направлением и одновременно поддерживать отношения с разными геополитическими центрами силы. Поэтому сближение с ШОС означает в первую очередь расширении числа площадок, через которые Баку может взаимодействовать с важнейшими для себя государствами.

Есть и еще один фактор — безопасность. ШОС создавалась именно как механизм взаимодействия в этой сфере, и вопросы терроризма, экстремизма, сепаратизма и региональной стабильности остаются важной частью ее деятельности. Для Азербайджана особый интерес представляет возможность участвовать в диалоге по вопросам безопасности на пространстве, непосредственно примыкающем к его границам. Азербайджанская сторона называет региональную безопасность в качестве одного из направлений сотрудничества с организацией.

Однако, пожалуй, наиболее практическим направлением остается экономика и транспорт. Здесь интересы Азербайджана и государств ШОС пересекаются наиболее отчетливо. Через территорию страны проходят маршруты Восток–Запад и Север–Юг. На востоке их продолжением являются Центральная Азия и Китай, на севере — Россия, на юге — Иран и далее Индия. Иными словами, практически все основные направления, на которых Баку пытается увеличить свое транзитное значение, непосредственно связаны с крупнейшими государствами ШОС.

Поэтому транспортная тема неизменно занимает важное место в выступлениях Алиева на саммитах организации. В Самарканде в 2022 году он подробно представлял транспортно-логистические возможности Азербайджана. Еще в 2024 году на саммите организации в Астане президент Ильхам Алиев прямо называл развитие связности по коридорам Восток–Запад и Север–Юг одним из основных направлений сотрудничества Азербайджана с государствами ШОС.

При этом после 2020 года произошел еще один важный процесс — резкое усиление отношений Азербайджана со странами Центральной Азии и Китаем. Именно Центральная Азия постепенно становится естественным продолжением восточной политики Баку, а Азербайджан — одним из основных маршрутов ее выхода через Каспий к Турции и Европе. Поэтому растущий интерес к ШОС можно рассматривать и как институциональное продолжение уже происходящего сближения Азербайджана с Центральной Азией.

Особое значение в контексте взаимодействия с ШОС имеет Китай. В 2025 году отношения двух стран были подняты до уровня продвинутого стратегического партнерства, причем в совместной декларации Пекин впервые официально поддержал повышение статуса Азербайджана в ШОС. Год спустя позиция Китая стала еще более определенной. Во время встречи Си Цзиньпина и Ильхама Алиева в Тяньцзине китайский лидер уже прямо заявил, что Пекин поддерживает вступление Азербайджана в ШОС.

Это принципиально меняет перспективы дальнейшего взаимодействия. Если раньше вопрос в основном заключался в желании самого Азербайджана повысить свой статус, то теперь такое движение получает поддержку крупнейшего государства и одного из основателей организации.

Поэтому дальнейшее сближение Баку с ШОС выглядит вполне закономерным. И чем больше ШОС превращается в площадку политического и экономического взаимодействия крупнейших государств Евразии, тем больше у Баку причин стремиться к более полноценному участию в ее работе.

И если нынешняя тенденция сохранится, следующим этапом отношений вполне может стать повышение формального статуса Азербайджана в организации. Тем более что после решения саммита 2025 года ШОС начала реформировать прежнюю систему наблюдателей и партнеров по диалогу, вводя единый статус «партнера ШОС». Поэтому формат дальнейшего сближения еще может измениться, однако заинтересованность Азербайджана в более тесном сотрудничестве с ШОС уже неизменна.