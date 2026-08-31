Сервис Google Maps изменил название озера Онтарио на «озеро Америка» для пользователей из США. В компании заявили, что переименовали озеро в соответствии с обновлениями Информационной системы географических названий США (GNIS), «чтобы отразить изменения названий в официальных правительственных источниках».

Для пользователей из Канады озеро будет отображаться на Google Maps с прежним названием, а пользователи за пределами США и Канады — оба названия одновременно, заявили в Google.

Apple Maps по-прежнему отображает озеро как Онтарио. MapQuest и вовсе отказалась вносить изменения. «Мы не будем менять название озера Онтарио. Называйте его как хотите, если вам так угодно», — заявила компания в соцсети Х.