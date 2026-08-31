Президент России Владимир Путин встретился с председателем КНР Си Цзиньпином в Бишкеке.

Переговоры состоялись в столице Кыргызстана на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Это второй очный контакт лидеров в 2026 году. Предыдущая встреча проходила в Пекине во время официального визита Путина в Китай.

15:37 Президент России Владимир Путин прилетел в Бишкек и сразу отправился на переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.

Об этом сообщил журналист Павел Зарубин в Telegram-канале.