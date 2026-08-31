Афганистан предложил США доступ к своим минеральным ресурсам в обмен на отмену санкций и разморозку активов. Об этом заявил глава афганского МИД Амир Хан Муттаки, сообщает Financial Times.

По его словам, Кабул заинтересован в американских инвестициях в добычу полезных ископаемых, инфраструктуру, сельское хозяйство и торговлю. Афганистан располагает месторождениями меди, железа, лития, золота и других ресурсов общей стоимостью не менее $1 трлн.

При этом большая часть запасов остается практически неразработанной из-за многолетнего конфликта.