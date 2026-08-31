Владелец SpaceX Илон Маск в разговоре с экс-министром обороны Украины Михаилом Федоровым не исключил возможности разрешить Киеву использовать спутниковый интернет Starlink для дальнобойных ударов по территории России, сообщает Financial Times со ссылкой на источники. При этом, по данным издания, Маск подчеркнул, что окончательное решение должно быть принято Белым домом.

Ранее вопрос использования Starlink для атак на российские военные объекты Владимир Зеленский поднимал на встрече с президентом США Дональдом Трампом. Речь шла об ударах по инфраструктуре для запуска баллистических ракет на расстоянии до 200 км от границ Украины. Однако Трамп, как утверждают источники FT, конкретных обещаний не дал.

По данным The Atlantic, Федоров также обращался к Маску с просьбой снять ограничения на использование Starlink, однако положительного решения пока нет. Ранее бизнесмен выступал против применения системы для ударов по территории России, опасаясь эскалации конфликта.

Источники отмечают, что Киев рассчитывает на Starlink для повышения точности ударов по военным объектам. Сам Маск при этом продолжает выступать за скорейшее мирное соглашение между Москвой и Киевом.