Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму бывшему президенту Армении Роберту Кочаряну — одному из ключевых организаторов Ходжалинского геноцида.

В послании, опубликованном Кремлем, Путин подчеркнул, что в России «не забывают» вклад Кочаряна «в развитие дружественных, союзнических связей между нашими странами», и пожелал ему «стойкости перед лицом испытаний, с которыми сейчас сталкиваетесь вы и члены вашей семьи».

Поздравление прозвучало на фоне нового обострения политической ситуации вокруг Кочаряна в Армении и потому выходит далеко за рамки обычного протокольного жеста. Особенно показательно, что Москва вновь публично демонстрирует расположение к политику, на которого ранее делала ставку во внутриполитической борьбе в Армении.

Для Азербайджана фигура Кочаряна имеет совсем иное, куда более тяжелое историческое измерение. Он был одним из ключевых участников карабахского движения конца 1980-х годов и непосредственно участвовал в формировании системы безопасности и обороны армянских сепаратистских структур в Карабахе. Поэтому в азербайджанском общественном сознании Кочарян — не просто бывший президент соседней страны. Это одна из ключевых фигур периода, который для Азербайджана связан с войной, потерями и национальной трагедией.

Именно поэтому возникает вполне закономерный вопрос: если Москва считает своим суверенным правом поддерживать отношения с политиками, отношение к которым в Азербайджане крайне негативное, то на каком основании она должна болезненно воспринимать контакты Баку с Владимиром Зеленским?

Азербайджан ведь не определяет Кремлю, кого российскому президенту поздравлять с днем рождения. Баку не требует от Москвы согласовывать контакты с армянскими политиками и не пытается устанавливать для России перечень «разрешенных» собеседников. Следовательно, тот же принцип должен действовать и в обратную сторону.

Владимир Зеленский в апреле приезжал в Азербайджан с официальным визитом и был принят президентом Ильхамом Алиевым. Причем политическая основа этих отношений возникла не вчера и не после начала российско-украинской войны. На совместной пресс-конференции Алиев напомнил, что документы о стратегическом партнерстве Азербайджана и Украины были подписаны еще в 2008 и 2011 годах и предусматривают взаимную поддержку суверенитета и территориальной целостности.

С другой стороны, в Кремле прекрасно понимают, что отношения Баку и Киева — не демонстративный шаг против Москвы, а самостоятельное направление внешней политики Азербайджана.

Российская сторона, однако, весьма внимательно реагировала на развитие этих контактов. После предложения Зеленского рассмотреть Азербайджан как площадку для переговоров с Россией и США Кремль поспешил заявить, что такой вариант пока не рассматривается. Позднее Дмитрий Песков уже прямо говорил о разногласиях Москвы и Баку по украинскому вопросу и отмечал, что Россия считает позицию Азербайджана ошибочной.

И сразу же в Кремле спустили своих цепных псов на Баку: в телеграм-каналах и отдельных СМИ пошла критика Баку. Разумеется, Москва может не соглашаться с Баку. У России есть собственные интересы, собственное восприятие войны и собственная внешняя политика. о тогда Кремлю давно пора признать за Азербайджаном ровно такое же право — самостоятельно определять свои интересы, партнеров и внешнеполитический курс.

И здесь вновь становится особенно заметна проблема российского подхода к постсоветскому пространству. Москва зачастую рассматривает собственные связи с политическими силами соседних государств как естественное проявление своих интересов, тогда как самостоятельные внешнеполитические шаги этих государств нередко воспринимаются как нечто, требующее объяснений. Россия может десятилетиями поддерживать тесные отношения с Кочаряном — это называется «союзническими связями», а Азербайджан принимает Зеленского — и сразу возникает вопрос, что стоит за этим визитом, против кого он направлен и насколько далеко Баку собирается зайти в отношениях с Киевом.

Именно такая асимметрия и создает раздражение.

Тем более что поздравление Кочаряна нельзя объяснить исключительно государственным протоколом. Он уже много лет не президент Армении. Более того, сегодня официальным руководителем армянского правительства является Никол Пашинян, с которым у Москвы существуют весьма непростые отношения.

Для Баку Кочарян — вовсе не нейтральный пенсионер, а один из ключевых политических деятелей той эпохи, с которой связаны война, оккупация азербайджанских территорий и Ходжалинская трагедия. И если Кремль требует учитывать собственную историческую чувствительность в отношении Украины, логично было бы проявлять такую же чувствительность к исторической памяти Азербайджана.

Международные отношения вообще плохо работают по принципу «что позволено мне, должно быть запрещено тебе».