Военная активность стран НАТО в Арктике создает прямые угрозы безопасности России, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в статье для портала Artcic.ru.

По его словам, с февраля 2026 года альянс расширяет военное присутствие в регионе, проводит масштабные учения и создает новые элементы командно-штабной структуры.

Лавров предупредил, что такая деятельность повышает риск инцидентов, способных привести к вооруженной конфронтации. При этом Россия выступает за сохранение Арктики как зоны мира и сотрудничества.