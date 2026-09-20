Посольство Израиля в Баку поздравило Азербайджан с Днем государственного суверенитета, пожелав стране мира, процветания, стабильности и светлого будущего.
«Посольство Государства Израиль от всей души поздравляет Азербайджанскую Республику с Днем суверенитета! Желаем, чтобы этот важный национальный праздник принес азербайджанскому народу прочный мир, процветание, единство и силу. Желаем Азербайджанской Республике крепкого суверенитета, стабильности и светлого будущего», – говорится в публикации, размещенной на странице дипломатического представительства в соцсети X.
İsrail Dövlətinin Səfirliyi Azərbaycan Respublikasını Suverenlik Günü münasibətilə səmimi-qəlbdən təbrik edir!
Arzu edirik ki, bu mühüm milli bayram Azərbaycan xalqına davamlı sülh, rifah, birlik və qüvvət gətirsin. Azərbaycan Respublikasına möhkəm suverenlik, sabitlik və parlaq gələcək diləyirik!
— Israel in Azerbaijan (@IsraelinAZ) September 20, 2026