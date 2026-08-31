Председатель КНР Си Цзиньпин и президент Кыргызстана Садыр Жапаров заключили договор о вечной дружбе и добрососедстве между двумя странами. Об этом сообщает 24.kg в Telegram-канале.

Подробности документа не разглашаются. При этом Жапаров указал, что акт «создаст прочную основу для дальнейшего качественного развития всеобъемлющего стратегического партнерства между двумя государствами».

Си Цзиньпин находится в Кыргызстане с государственным визитом. Там проходит саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). На повестке мероприятия — укрепление региональной безопасности, борьба с терроризмом и наркотиками, сотрудничество в сфере цифровизации и искусственного интеллекта.