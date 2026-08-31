Ерлан Карин избран вице-президентом Казахстана. За его кандидатуру проголосовал 141 депутат Курултая.

Ранее его кандидатуру предложил президент Касым-Жомарт Токаев. Глава государства отметил, что вице-президент играет важную роль в системе управления, обеспечивая взаимодействие между ветвями власти, Курултаем и правительством.

Токаев подчеркнул большой опыт Карина в госуправлении и его участие в реализации масштабных реформ.

После избрания президент подпишет указ, определяющий полномочия вице-президента.